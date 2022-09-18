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Cadde göle döndü. Son 3 yılda 30 kez patladı. Esnaf isyanda

Bodrum’da daha önce aynı bölgede bir yılda 6 kez patlayan isale hattı yine patladı. Cadde göle dönerken vatandaşlar da isyan etti.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 08:41
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Bodrum'da isale hattı son 3 yılda 30 kez patladı. Esnaf isyan etti

Cadde göle döndü. Son 3 yılda 30 kez patladı. Esnaf isyanda
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Bodrum’da daha önce aynı bölgede bir yılda 6 kez patlayan isale hattı, 7’nci kez yine patladı.

Son üç yılda aynı isale hattının 30 kez patlamasına isyan eden esnaf yetkililerden yardım beklediğini belirtirken 8 işyerini ise su bastı.

Patlayan borudan çıkan suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, tonlarca su dışarı çıktı. Caddeyi adeta dereye çeviren su, işyerlerini bastı.

Cadde üzerinde 8 işyerini su basarken dereyi andıran yolda kalan sürücüler büyük panik yaşadı.

İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince hatta giden su kesildi. Patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı. Su basan işyerlerini temizlemeye başlayan esnaf isyan etti. Bölge esnaflarından Murat Kurutaş, “Bu, bu sene yedinci patlama. Son 3 senede 30 kez patlama oldu. Bu patlamada 8 dükkanı su bastı. Yeter artık.” dedi. (İHA)

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