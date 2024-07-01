Bodrum’da ışık ihlali ölüme neden oldu

Kaynak: İHA
Bodrum’da ışık ihlali ölüme neden oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iddiaya göre ışık ihlali yapan bir tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Güvercinlik Mahallesi Bodrum-Milas Karayolu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mumcular yönünden karayoluna giren Mehmet Alikoğlu (75) yönetimindeki 48 AGP 304 plakalı otomobile, Bodrum’dan Milas’a giden M.B. yönetimindeki 35 BTC 943 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride savruldu.

Kaza sonrası jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemleri aldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Alikoğlu ve yanında bulunan arkadaşı A.G. (65) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Milas Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mehmet Alikoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tır sürücüsü M.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw237953-01.jpg

aw237953-02.jpg

aw237953-03.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe kombine bilet fiyatlarını açıkladı Spor
Fenerbahçe kombine bilet fiyatlarını açıkladı
Boğulma tehlikesi geçiren genci dalgıçlar kurtardı Yerel Haberler
Boğulma tehlikesi geçiren genci dalgıçlar kurtardı
Portekiz'de aşırı sağcı partiden polis ve jandarmaya gösteri çağrısı Dünya
Portekiz'de aşırı sağcı partiden polis ve jandarmaya gösteri çağrısı
Moğalistan - İstanbul uyuşturucu trafiğini yöneten kaçakçı yakalandı Dünya
Moğalistan - İstanbul uyuşturucu trafiğini yöneten kaçakçı yakalandı
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı Dünya
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
Suriyeliler El Bab'ta TSK'nın aracına ateş açtı Gündem
Suriyeliler El Bab'ta TSK'nın aracına ateş açtı