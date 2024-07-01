Bodrum’da ışık ihlali ölüme neden oldu

Kaza, Güvercinlik Mahallesi Bodrum-Milas Karayolu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mumcular yönünden karayoluna giren Mehmet Alikoğlu (75) yönetimindeki 48 AGP 304 plakalı otomobile, Bodrum’dan Milas’a giden M.B. yönetimindeki 35 BTC 943 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride savruldu.

Kaza sonrası jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemleri aldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Alikoğlu ve yanında bulunan arkadaşı A.G. (65) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Milas Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mehmet Alikoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tır sürücüsü M.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.