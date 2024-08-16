Bodrum'da vahşet! Villayı basıp 2 kişiyi kurşuna dizdiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrum'da vahşet! Villayı basıp 2 kişiyi kurşuna dizdiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eve silahlı baskın düzenleyen 4 kişi iki kişiyi kurşunlayarak öldürürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi'nde gece yarısı silahlı saldırı olayı meydana geldi.

İddiaya göre, dört saldırgan, otomobille geldikleri 2439 Sokak'taki bir eve ani bir baskın düzenleyerek evde yaşayan iki kişiyi, kurşunladı. Silah sesleri mahalleyi inletirken, 2 kişiyi öldüren saldırganlar hızla kaçtı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaşırken, biri koltukta otururken diğeri yüzü sehpaya dönük halde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki erkek şahıs hayatını kaybetti.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Cinayetler sonrası şüpheliler kayıplara karışırken, polis, kaçan saldırganları bulmak için kapsamlı bir operasyon başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

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