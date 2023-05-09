Bodrum’da ‘kayık ustalarına saygı gecesi’ düzenlendi

Bodrum Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi iş birliği, Bodrum ve Milas kaymakamlıkları ile Bodrum Ticaret Odası desteğiyle ‘Bodrum’a İz Bırakan Kayık Ustalarına Saygı Gecesi’ düzenlendi.

Bodrum’da ‘kayık ustalarına saygı gecesi’ düzenlendi

Bodrum’da ‘kayık ustalarına saygı gecesi’ düzenlendi

Bodrum’da deniz turizminin gelişiminde rol sahibi kayık ustalarını bir araya getirmek ve hayatını kaybeden ustaları anmak üzere Trafo Kafe’de düzenlenen saygı gecesinde; deniz emekçileri ve gıyabında ailelerine plaket verildi. Gecede, Bodrum’un yerel sanatçılarından Neco ve Tenekeci Mehmet de Bodrum türküleri seslendirdi.

Geceye; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı SG Binbaşı Koray Kemiksiz, Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın, meclis üyeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ile oda yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları, kayık ustaları ve yakınları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, “Kıymetli ustalarımızın el emeğiyle o günün şartlarında çok zor şartlarda burada emek vererek Bodrum'umuzun tanıtımına, mavi yolculuğun gelişmesine, istihdamına ve usta çırak ilişkilerinin olduğu o dönemde birçok kişiye ekmek kazandırarak çok büyük emekleri oldu. Bodrum’u Bodrum yapan, bugünlere gelmesinde ustalarımızın çok büyük emekleri var” dedi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise Bodrum’a değer katan ustalara teşekkürlerini iletti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçeye katkı sunan ustaları anarak başladığı konuşmasında gecede emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Aras, Bodrum’un değerlerine değindiği konuşmasında şunları söyledi:

“Bodrum’un kadim tarihinde yer alan süngercilik kültürü, gelişen tersanecilik kültürü, ustaların elinden çıkan o güzel teknelerimizle dünya denizlerinde yelken açan yelkencilerimiz, denizcilerimiz, turizmcilerimiz. Bodrum böyle bir kent. Tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle ama en çok da eşsiz insanlarıyla bir coğrafyayı coğrafya yapmıştır.”

Aras, kuracakları Sünger Araştırma Merkezi ve Müze Projesi’nin çalışmalarının da devam ettiğini belirttiği konuşmasında, kayık ustaları için böyle bir araştırma merkezinin ve müzenin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışacaklarına söz verdi.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Kuşadası'nda akıllı çöp konteyneri dönemi başlıyor Güncel
Kuşadası'nda akıllı çöp konteyneri dönemi başlıyor
Yarı finalde kıtalararası derbi heyecanı yaşanacak Spor
Yarı finalde kıtalararası derbi heyecanı yaşanacak
AB 11'inci yaptırım paketinin detaylarını paylaştı Dünya
AB 11'inci yaptırım paketinin detaylarını paylaştı
Bebek beşiğinden esrar çıktı Güncel
Bebek beşiğinden esrar çıktı
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Güncel
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak
Suriyeli kadından 'Suriyelileri göndereceğiz' diyen Akşener'e skandal sözler. Oy kullanmaya giderken bunları unutmayın Güncel
Suriyeli kadından 'Suriyelileri göndereceğiz' diyen Akşener'e skandal sözler. Oy kullanmaya giderken bunları unutmayın