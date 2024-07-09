Bodrum'da korkutan orman yangını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrum'da korkutan orman yangını

Bodrum'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını meydana geldi. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını meydana gelirken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan
çalışma başlattı.

Yangın, Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 14.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, bölgedeki tüm hava araçları da yangın bölgesine yönlendirildi.

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