Bodrum'da korkutan yangın

Kaynak: İHA
Bodrum'da korkutan yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Akyarlar Mahallesi'nde, saat 15.30 civarında başlayan yangın, otluk ve makilik bölgeleri hızla sardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Akyarlar Mahallesi'nde, öğleden sonra saat 15.30 civarında bir yangın çıktı. Otlak ve makilik alanları hızla etkisi altına alan alevlerin nedeni henüz tespit edilmedi. Yangın, bölgedeki sakinlerde paniğe yol açarken, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu acil olarak itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, yangını hem karadan hem de havadan etkili bir şekilde söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği alanda, ekipler alevlerin farklı noktalara sıçramasını önlemek için büyük bir mücadele verdi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı

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