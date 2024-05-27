Bodrum’da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti, alkollü sürücü tutuklandı

Dün sabaha karşı Doktor Mümtaz Ataman Caddesi'nde meydana gelen kazada, mesai bitiminde çalıştığı eğlence mekanından evine dönen Burak Kardaş'ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Kardaş’ın kazası, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sağ şerit boş olmasına rağmen sol şeritten giden Kardaş’ın kullandığı motosikletin, karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı görülüyor.
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.C.'nin alkollü olduğu tespit edildi. S.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak nüfusuna kayıtlı olan Kardaş’ın motosikleti bir ay önce aldığı öğrenildi.