Bodrum’da öğretmenin evine şok baskın! Gardırobu kenevir tarlasına dönüştürmüş

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrum’da öğretmenin evine şok baskın! Gardırobu kenevir tarlasına dönüştürmüş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sınıf öğretmeninin evine yapılan operasyonda gardıropta 9 kök kenevir, tohumlar, aparatlar ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi’nde sınıf öğretmeni B.C.’nin evine, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada, evdeki gardıropta 9 kök kenevir bitkisi, 3 uyuşturucu öğütme aparatı, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 35 kenevir ve skunk tohumu, 11 parçalı iklimlendirme ve ışık sistemi ile 8 litre zirai ilaç ve gübre bulundu.

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Şüpheli öğretmen gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

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