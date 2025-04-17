Bodrum’da öğretmenin evine şok baskın! Gardırobu kenevir tarlasına dönüştürmüş

Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi’nde sınıf öğretmeni B.C.’nin evine, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada, evdeki gardıropta 9 kök kenevir bitkisi, 3 uyuşturucu öğütme aparatı, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 35 kenevir ve skunk tohumu, 11 parçalı iklimlendirme ve ışık sistemi ile 8 litre zirai ilaç ve gübre bulundu.

Kapıcı dairesini uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Şüpheli öğretmen gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.





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