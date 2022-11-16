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Bodrum'da otel alevlere teslim 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında kedisi içeride kalan kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 16:55
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Bodrum'da otel alevlere teslim 

Bodrum'da otel alevlere teslim 
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İHA'nın haberine göre, Bitez Mahallesi’nde faaliyet gösteren Hakan Otel'de bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatı katında ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Otelden çıkan siyah dumanlar yarımadanın büyük bölümünden görülürken, ihbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Bodrum Belediyesi arazözleri bölgeye sevk edildi. 

Ekipler, otelin arka kısmından yangına müdahale etti. Otelde bulunan yavru köpekler oteldekiler tarafından dışarı çıkarılırken, kedisinin otel içerisinde kaldığını söyleyen bir kadın ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yangından etkilenen kedinin pencere önüne sığındığı görüldü. 

Oldukça korktuğu gözlenen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. 112 Acil Sağlık ekibi de elinden yaralanan itfaiye görevlisini ayakta tedavi etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları neticesinde söndürüldü. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş da yangın yerine gelerek bilgi aldı.

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