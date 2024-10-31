Bodrum’da otelde yangın paniği! 2 kişi yangında mahsur kaldı

Olay, öğle saatlerinde otelin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 oda ve 88 yatak kapasiteli otelin çatı katında yapılan kaynak çalışması sırasında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatı ve restoran kısmını sardı.

Yangına ilk müdahaleyi otelde çalışan S.Y. ve A.K. isimli iki işçi yaptı, ancak alevlerin hızla yayılması nedeniyle içeride mahsur kaldılar. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 6 araç ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 araç yangına müdahale etti. Sağlık ve jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, mahsur kalan işçiler kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.