Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi; o anlar kamerada

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi Turgutreis istikametinde meydana geldi. T.A. (36) yönetimindeki 34 UU 6075 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Erdoğan Çite'ye çarptı. Çite, çarpmanın etkisiyle savrularak yola düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Çite, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çite, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü T.A. gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.