Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi; o anlar kamerada

Kaynak: DHA
Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi; o anlar kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Erdoğan Çite (25), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi Turgutreis istikametinde meydana geldi. T.A. (36) yönetimindeki 34 UU 6075 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Erdoğan Çite'ye çarptı. Çite, çarpmanın etkisiyle savrularak yola düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Çite, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çite, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü T.A. gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Haberler
Yayın günü netleşen diziler
Yayın günü netleşen diziler
DEM’in Eş Başkanlarının dili hiç de barışçıl değil
DEM’in Eş Başkanlarının dili hiç de barışçıl değil
Yandaş Seçim Kurulu
Yandaş Seçim Kurulu
Yeter artık, kendinize gelin!
Yeter artık, kendinize gelin!
İstanbul Kararı ve Demokrasi: YSK’nın yetkisi nereye kadar?
İstanbul Kararı ve Demokrasi: YSK’nın yetkisi nereye kadar?