Bodrum’da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji'nin şiddetli sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum'da dün aralıklarla başlayan yağış, bugün etkisini arttırdı. Yağmur nedeniyle dereye dönen yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su birikintilerinin oluştuğu noktalarda güçlükle ilerledi. Derelerin debisinin yükseldiği ilçede bazı derelerdeki tıkanıklık nedeniyle taşmalar yaşandı. İlçede inşaatların devam ettiği bazı şantiyelerden akan sular, toprak taşları yollara sürükledi. Bodrum'da yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri de yağış esnasında teyakkuza geçti. Ekipler, yağış anında tıkanan mazgallara müdahale etti.