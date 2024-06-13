Bodrum'da şezlonglar yeniden halk plajlarında

Şu ana kadar Turgutreis Günbatımı, Giritli Teyze, Kabakum Plajı Akyarlar, Kemer, Gümüşlük, Gerenkuyu, Çukurbük, Mazı, Gümbet, Kumbahçe, Yelken Kulüp ve Bitez’deki halk plajlarına toplam bin 530 şezlong yerleştirildi.