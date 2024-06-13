Bodrum'da şezlonglar yeniden halk plajlarında

Bodrum'da şezlonglar yeniden halk plajlarında
Düzenleme: Kaynak: İHA

Bodrum Belediyesi, gelen talepler sonrası halk plajlarına toplamda bin 530 şezlong yerleştirdi.

1/7
Bodrum'da şezlonglar yeniden halk plajlarında 1

Bodrum'da yaz sezonu başladı. Yerli halk, belediyeden şezlong talebinde bulundu.

2/7
Bodrum'da şezlonglar yeniden halk plajlarında 2

Belediye, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine halk plajlarına yeniden şezlong koymaya başladı.

3/7
Bodrum'da şezlonglar yeniden halk plajlarında 3

Çalışmalar, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin talimatıyla başladı.

4/7
Bodrum'da şezlonglar yeniden halk plajlarında 4

Vatandaşların rahat ve konforlu bir tatil geçirmesi için halk plajlarına şezlonglar yerleştiriliyor.

5/7
Bodrum'da şezlonglar yeniden halk plajlarında 5

Şu ana kadar Turgutreis Günbatımı, Giritli Teyze, Kabakum Plajı Akyarlar, Kemer, Gümüşlük, Gerenkuyu, Çukurbük, Mazı, Gümbet, Kumbahçe, Yelken Kulüp ve Bitez’deki halk plajlarına toplam bin 530 şezlong yerleştirildi.

6/7
Bodrum'da şezlonglar yeniden halk plajlarında 6

Destek Hizmetler Müdürlüğü Plajlar Birimi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde diğer halk plajlarına da belirlenen sayılarda şezlonglar yerleştirecek.

7/7
Bodrum'da şezlonglar yeniden halk plajlarında 7

Belediye AŞ tarafından işletilen bazı işletmeler dışında şezlonglar, tüm halk plajlarında ücretsiz olacak.

İlgili Haberler
Bolu Dağı'nda bayram çilesi başladı
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Ölümden sonra ruha ne olacağı ortaya çıktı. Çığır açan keşif
Ölümden sonra ruha ne olacağı ortaya çıktı. Çığır açan keşif
Markette 45 tarlada 25 liradan gidiyor. Sıcağın altındaki hasatta 15 litre su içiyorlar
Markette 45 tarlada 25 liradan gidiyor. Sıcağın altındaki hasatta 15 litre su içiyorlar
Rüyalarınızı artık kaydedebileceksiniz
Rüyalarınızı artık kaydedebileceksiniz
Amik Ovası'nda 40 derece sıcakta hasadı başladı! 9 saat çalışıyorlar...
Amik Ovası'nda 40 derece sıcakta hasadı başladı! 9 saat çalışıyorlar...
Komşusunda görüp, tutkuyla başladı! 60 çeşidi görmek isteyen evine akın ediyor
Komşusunda görüp, tutkuyla başladı! 60 çeşidi görmek isteyen evine akın ediyor
Damat geline pasta yerine tantuni yedirdi. Herkes şaştı kaldı
Damat geline pasta yerine tantuni yedirdi. Herkes şaştı kaldı