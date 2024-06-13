Bodrum'da şezlonglar yeniden halk plajlarında

Bodrum'da yaz sezonu başladı. Yerli halk, belediyeden şezlong talebinde bulundu.
Belediye, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine halk plajlarına yeniden şezlong koymaya başladı.
Çalışmalar, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin talimatıyla başladı.
Vatandaşların rahat ve konforlu bir tatil geçirmesi için halk plajlarına şezlonglar yerleştiriliyor.
Şu ana kadar Turgutreis Günbatımı, Giritli Teyze, Kabakum Plajı Akyarlar, Kemer, Gümüşlük, Gerenkuyu, Çukurbük, Mazı, Gümbet, Kumbahçe, Yelken Kulüp ve Bitez’deki halk plajlarına toplam bin 530 şezlong yerleştirildi.
Destek Hizmetler Müdürlüğü Plajlar Birimi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde diğer halk plajlarına da belirlenen sayılarda şezlonglar yerleştirecek.
Belediye AŞ tarafından işletilen bazı işletmeler dışında şezlonglar, tüm halk plajlarında ücretsiz olacak.