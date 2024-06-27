Bodrum'da son 10 günde 7 ana hat arızası

Bodrumlu vatandaşların susuz kalmaması için yoğun mesai harcayan ekipler, 24 saat esasına göre arızalara anında müdahale ediyor.

Son 10 günde 7 ana hat arızası yaşandı

Özellikle bayram tatilinde artan su kullanımıyla birlikte Bodrum'da ana isale hatlarında sık sık patlamalar meydana geliyor. Turgutreis, Akyarlar, Bağla, Gümbet, Yahşi ve Gölköy mahallelerinde son 10 günde yaşanan arızalara MUSKİ ekipleri hızla müdahale ederek tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi.

MUSKİ, arızalı hatların 15 bin metrelik kısmını yeniledi

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum'da yaşanan arızaların yanı sıra hat yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler, kazı yapılan bölgelerde kullanılamaz hale gelen su hatlarını tamamen yenileyerek Yarımada'daki 15 bin metrelik arızalı bölümü restore etti.