Bodrum'da suç makinesi kıskıvrak yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir ay içinde motosiklet hırsızlığı ve silahlı yaralama gibi toplam 13 farklı suçtan aranan A.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bodrum'un Gölköy Mahallesi'nde 2 Eylül tarihinde meydana gelen iki motosiklet hırsızlığı olayının failini bulmak amacıyla Bodrum JASAT ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Yapılan detaylı araştırma sonucunda, şüphelinin Bodrum bölgesinde Ağustos ayında gerçekleşen dokuz motosiklet hırsızlığı, bir motosiklet yağmalama ve bir silahlı yaralama vakası olmak üzere toplam on bir suçun da faili olduğu tespit edildi.

Bu bilgiler ışığında düzenlenen operasyonda, 13 suçtan sorumlu tutulan A.Ç. (29) yakalandı.

Gözaltına alınan A.Ç., adli mercilere sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.