Bodrum'da tavuk, marketi birbirine kattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrum'da tavuk, marketi birbirine kattı

Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'ndeki bir markette, alışılmadık bir olay yaşandı. İçeri giren bir tavuk, markette hareketli anların yaşanmasına sebep oldu. Tezgahları karıştıran, raflara tırmanan tavuk, market çalışanına adeta zor anlar yaşattı.

Olay, Türkbükü'nde bir markette meydana geldi. Kasada oturan market görevlisi, tavuk içeri girdiğinde fark etmedi. Ancak bir müşteri, tavukla karşılaşıp şaşkınlıkla tepki verdi.

Müşterinin bağırmasıyla irkilen market görevlisi, tavukla karşılaşınca yerinden sıçradı. O an büyük bir panik yaşanırken, tavuk da hızla hareket etmeye başladı.

Kaçan tavuk önce tezgaha çıkarak marketin içinde koşmaya devam etti. Market görevlisi, tavukla mücadeleye başlamakta gecikmedi.

Süpürge ve su şişesiyle tavuk kovalansa da, tavuk oldukça hızlı hareket ederek görevliyi zor durumda bıraktı.

Tavuk, sonunda alkol reyonuna yöneldi ve raflara sıçradı. Bu sırada bazı şişeler yere düşüp kırıldı.

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan o anlar, hem çalışan hem de müşteriler için oldukça komik ve şaşırtıcı bir anı olarak kaydedildi.

Birkaç dakika süren kovalamaca sonunda tavuk, marketten dışarı çıkartılarak ortam sakinleşti. Bu sıradışı olay, çalışanları ve marketi ziyaret eden müşterileri şaşkına çevirdi.

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