Bodrum'da tekne küle döndü

Kaynak: İHA
Bodrum'da tekne küle döndü

Bodrum'da meydana gelen bir yangında SKY isimli tekne küle döndü. Ekiplerin 1 saatlik yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Koyu'nda, demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekne kısa sürede alev topuna dönerken, içeride bulunan 1 kişi çevredeki botlar yardımıyla kurtarıldı.

YOĞUN MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahale ile SKY isimli teknedeki yangını kontrol altına aldı.

1kapak-008.jpg

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik kaynaklı çıktığı tahmin ediliyor.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Son Haberler
Brezilya ekonomisinde duraklama sinyali
Brezilya ekonomisinde duraklama sinyali
Fenerbahçe antrenmanına Şampiyonlar Ligi ayarı
Fenerbahçe antrenmanına Şampiyonlar Ligi ayarı
Ali Koç'tan seçimi kazandıracak transfer! Fabrizio Romano açıkladı: Kimse bunu beklemiyordu
Ali Koç'tan seçimi kazandıracak transfer! Fabrizio Romano açıkladı: Kimse bunu beklemiyordu
Nottingham Forest Fransız golcüyü resmen duyurdu! Servet harcadılar
Nottingham Forest Fransız golcüyü resmen duyurdu! Servet harcadılar
Kurbağalar hakkında 25 ilginç bilgi
Kurbağalar hakkında 25 ilginç bilgi