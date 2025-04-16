Bodrum’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Bodrum ilçesi Güllük Limanı'na 26 Temmuz 2022'de hareket halindeki Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki "Ocean Blue" isimli ticari gemide uyuşturucu bulunduğuna dair bilgi alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenlendi. Ekipler, ticari gemiyi takibe aldı.

Takipte Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı "Belgor" isimli motoryatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ticari gemi durduruldu. Ancak ABD bayraklı motor yatın kaptanı, yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen yoluna devam etti. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter tarafından motoryat takibe alındı. Yat, uzun süren takibin ardından önleme manevralarıyla zor kullanılıp durduruldu. Motoryattaki 4 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından kıyıda ve denizde arama çalışmaları aralıksız sürerken, "Ocean Blue" isimli ticari gemideki 14 şüpheli de gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU DENİZE ATMIŞLAR

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından "Belgor" isimli motoryat ile "Ocean Blue" isimli ticari gemide ve denizde arama yapıldı. Aramalarda denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kilo, kıyıda yaklaşık 22 kilo olmak üzere toplam 82 kilo kokain ve ticari gemide yaklaşık 4 kilo skunk ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bahçesinde sergilenip, basın mensuplarına gösterildi.

30 Temmuz 2022'de adliyeye sevk edilen Ali Korman Erbacıoğlu, Metin Şirin, Atilla Oflu ve İbrahim Çelik, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. "Ocean Blue" isimli ticari gemideki Eser Özyapı, Hasan Akkurt, Mamuka Charchua, Murat Abrak, Necmettin Berber, Nejdet Akkuş, Serdar Düzenli, Tayfun Göktaş, Atilla Argüz, Hasan Öksüz, Mustafa Gül, Sayit Şölen, Yaşar Türkmen ve Batuhan Okur ise 3 Ağustos'ta çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

DURUŞMA 2 GÜN SÜRDÜ

Tutuklu 18 sanık, önceki gün Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12'nci kez hakim karşısına çıktı. Suçsuz olduklarını ileri süren sanıklar beraatlarını talep ederken, avukatları sanıklar adına savunma yaptı. Yaklaşık 2 gün süren duruşma dün akşam saatlerinde sona erdi.

Mahkeme, aralarında "Ocean Blue" adlı geminin kaptanı Atilla Argüz ile "Belgor" isimli motoryatın kaptanı Metin Şirin ile Ali Korman Erbacıoğlu, Atilla Oflu, Hasan Öksüz, İbrahim Çelik, Mustafa Gül, Sayit Şölen, Yaşar Türkmen ve Batuhan Okur'a "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçlarından 30'ar yıl hapis ve her bir sanığa 375 bin lira adli para cezası verdi. Diğer sanıklar Eser Özyapı, Hasan Akkurt, Mamuka Charchua, Murat Abrak, Necmettin Berber, Nejdet Akkuş, Serdar Düzenli ve Tayfun Göktaş ise beraat etti.