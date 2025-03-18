Bodrum’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: İHA
Bodrum’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde B.A., Ş.C. ve N.G. isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 65 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 5 gram skunk ve 1 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 12 şişe bandrolsüz içki, 83 bin TL nakit para ve 8 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

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