Bodrum’da üzücü anlar: 50 metre açıldı, ters dönüp sahile vurdu

Kaynak: İHA
Bodrum’da üzücü anlar: 50 metre açıldı, ters dönüp sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz foku, kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Bugün akşamüstü saatlerinde Yalıkavak Geriş Mahallesi Gümüşkaya Sitesi önündeki sahilde yaklaşık 2,5 metre boyunda yetişkin bir Akdeniz foku bulundu. Sahile vurduktan sonra yeniden denize gitmeye çalışan fok, yaklaşık 50 metre ilerleyebildi. Ancak, kısa süre içinde ters dönerek tekrar kıyıya vurdu. Bitkin haldeki fok, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sahilde bulunan vatandaşlar, foku yakından inceledi ve durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Atilla Oray adlı bir bölge sakini, “Fok ilk sahile vurduğunda canlıydı ama bitkindi. Üzerinde yara bere görmedik. Yeniden denize gitmeye çalıştı ama sadece 50 metre yüzdü ve tekrar karaya vurdu. Kurtaramadık, yaşamını yitirdi. Belediyeye haber verdik, gelip alacaklar” dedi.

Fokun enfeksiyon nedeniyle telef olduğu tahmin ediliyor.

aw259264-01.jpg

aw259264-02.jpg

aw259264-03.jpg

aw259264-04.jpg

Son Haberler
Gazze'de çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü duyruldu Dünya
Gazze'de çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü duyruldu
Edirne'de yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu tanıtılıp, hasadı yapıldı Gündem
Edirne'de yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu tanıtılıp, hasadı yapıldı
Konuttan umudu kesen yatırımcının yeni rotası belli oldu. Rekora koşuyor! Ekonomi
Konuttan umudu kesen yatırımcının yeni rotası belli oldu. Rekora koşuyor!
Elif Gökkır tur atladı Spor
Elif Gökkır tur atladı
Son dakika... Hamas lideri için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi Gündem
Son dakika... Hamas lideri için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi
Hagi mi Alex mi? Alex de Souza itiraf etti Spor
Hagi mi Alex mi? Alex de Souza itiraf etti