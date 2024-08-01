Bodrum’da üzücü anlar: 50 metre açıldı, ters dönüp sahile vurdu

Bugün akşamüstü saatlerinde Yalıkavak Geriş Mahallesi Gümüşkaya Sitesi önündeki sahilde yaklaşık 2,5 metre boyunda yetişkin bir Akdeniz foku bulundu. Sahile vurduktan sonra yeniden denize gitmeye çalışan fok, yaklaşık 50 metre ilerleyebildi. Ancak, kısa süre içinde ters dönerek tekrar kıyıya vurdu. Bitkin haldeki fok, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sahilde bulunan vatandaşlar, foku yakından inceledi ve durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Atilla Oray adlı bir bölge sakini, “Fok ilk sahile vurduğunda canlıydı ama bitkindi. Üzerinde yara bere görmedik. Yeniden denize gitmeye çalıştı ama sadece 50 metre yüzdü ve tekrar karaya vurdu. Kurtaramadık, yaşamını yitirdi. Belediyeye haber verdik, gelip alacaklar” dedi.

Fokun enfeksiyon nedeniyle telef olduğu tahmin ediliyor.