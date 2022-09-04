﻿Alevlerin arasında kalan kadın ikinci kattan atladı

Turgutreis Mahallesi'ndeki iki katlı evden dumanların yükseldiğini fark edenler, yardım çağırdı.
Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, evin büyük kısmını saran alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Bu arada, yangın sırasında evin penceresinden atlayarak kaçmak isterken yaralandığı belirtilen Muhterem Dokgözoğlu, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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