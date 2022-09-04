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Alevlerin arasında kalan kadın ikinci kattan atladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu, pencereden atlayan bir kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 18:50
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Bodrum'da yangın çıktı, alevlerin arasında kalan kadın ikinci kattan atladı

Alevlerin arasında kalan kadın ikinci kattan atladı
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Turgutreis Mahallesi'ndeki iki katlı evden dumanların yükseldiğini fark edenler, yardım çağırdı.

Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, evin büyük kısmını saran alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, yangın sırasında evin penceresinden atlayarak kaçmak isterken yaralandığı belirtilen Muhterem Dokgözoğlu, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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