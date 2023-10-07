Bodrum'da yaz sezonu Fedon'dan sorulur. ''Ben bitti demeden yaz bitmez'' dedi ve atladı

Yazın habercisi olarak anılan ünlü şarkıcıFedon Bodrum'da yaşamını sürdürüyor. Her yıl deniz ile ilk bulaşmasını yayınlayan Fedon büyük ilgi görüyor.

Son olarak ekim ayına girilmesiyle sonbahar mevsimi etkisini göstermeye başladı. Yurdun birçok noktasında sert soğuklar başladı. Bunun üzerine Fedon'dan yeni bir paylaşım geldi. Yine denize atlayan şarkıcı, "Ben yaz bitti demeden bitmez." notunu ekledi.

76 yaşındaki şarkıcı, fit hali ve dinç görüntüsü hakkında, "Koç gibiyim. Allah'a şükür sağlık sorunum yok. Yüzüyorum, geziyorum, eşek gibi çalışıyorum ama bey gibi de yaşıyorum" ifadelerini kullandı.