Bodrum'da yola düşen motosikletliye arkadan gelen başka bir motosikletli çarptı

Kaynak: DHA
Bodrum'da yola düşen motosikletliye arkadan gelen başka bir motosikletli çarptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletten düşen Şakir Can Katan (34), arkasından gelen bir başka motosikletin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti.

Katan’a çarpan ve kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü Z.G., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Şakir Can Katan’ın kullandığı motosiklet, Bitez Kavşağı'ndan Konacık Zabıta Kavşağı’na giderken kontrolden çıktı ve devrildi. Hemen arkasından gelen Z.G. yönetimindeki motosiklet, yere düşen Katan’ın üzerinden geçerek devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki yaralıyı Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (MUSKİ) çalışan ve evli, bir çocuk babası olan Katan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katan’ın, kazadan önce bir düğüne katıldığı ve eve dönmekte olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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