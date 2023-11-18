Bodrum’da yollar 10 dakikada dereye döndü

Bodrum’da sadece 10 dakika süren sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü. Araçlar yollarda güçlükle ilerledi.

KAYNAK: İHA
Bodrum’da yollar 10 dakikada dereye döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede 10 dakikalık yağış, cadde ve sokakları dereye çevirdi.

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Bodrum’da güney yönlerinden esen fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edildi. Fırtınaya öğle saatlerinde yağış eşlik etti. 10 dakika boyunca süren sağanak yağışta görüş mesafesi oldukça düştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dakikalar içerisinde dereye döndü.

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Araçlar, dereyi andıran yollarda güçlükle ilerledi. Bazı bölgelerde trafikte aksamalar meydana geldi. Yağmura cadde ve sokaklarda yakalananlar, sığınacak yer aradı.

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Bodrum’da yarın kuzeyli yönlerden fırtına bekleniyor.

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