Bodrum'da zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Kaynak: İHA
Bodrum'da zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Bodrum'da zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bodrum'da zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Özel Harekat polisi eşliğinde 6 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Timleri ile birlikte 6 ayrı adrese yaptığı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 kilogram skunk maddesi, 655 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 158 adet MKE ibareli 9.19 fişek, 171 bin TL, bin 500 dolar, 600 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

aw259972-07.jpg

aw259972-06.jpg

aw259972-04.jpg

aw259972-05.jpg

aw259972-03.jpg

aw259972-02.jpg

aw259972-01.jpg

İlgili Haberler
Zehir tacirleri yakalandı
Zehir tacirleri yakalandı
Karabük'te dev uyuşturucu operasyonu
Dev uyuşturucu operasyonu
Son Haberler
İslam Memiş altının göreceği seviyeyi açıkladı. Kenarda altını olanlar bayram edecek Ekonomi
İslam Memiş altının göreceği seviyeyi açıkladı. Kenarda altını olanlar bayram edecek
Fransa’dan vatandaşlarına “İran’ı derhal terk edin” çağrısı Dünya
Fransa’dan vatandaşlarına “İran’ı derhal terk edin” çağrısı
1 polis memuru görev başında şehit oldu. Acı haberi Ali Yerlikaya duyurdu Gündem
1 polis memuru görev başında şehit oldu. Acı haberi Ali Yerlikaya duyurdu
Vanspor Türk bayrağını sildi. Ortalık karıştı Spor
Vanspor Türk bayrağını sildi. Ortalık karıştı
Arnavutköy'de havalimanı personelini taşıyan minibüs şarampole uçtu Gündem
Arnavutköy'de havalimanı personelini taşıyan minibüs şarampole uçtu
Elazığ’da trafik kazası. 1 yaralı Gündem
Elazığ’da trafik kazası. 1 yaralı
Tartıştığı kardeşini silahla bacağından vurdu Gündem
Tartıştığı kardeşini silahla bacağından vurdu