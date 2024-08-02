Bodrum'da zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Özel Harekat polisi eşliğinde 6 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Timleri ile birlikte 6 ayrı adrese yaptığı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 kilogram skunk maddesi, 655 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 158 adet MKE ibareli 9.19 fişek, 171 bin TL, bin 500 dolar, 600 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği ifade edildi.