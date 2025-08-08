Bodrumdaki barajlar alarm veriyor! Su seviyesi kritik eşikte

Kuraklıkla birlikte Bodrum'da su stresinin devam ettiğine dikkati çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Yıl sonuna kadar 10 milyon metreküplük suya ihtiyacımız olduğu görünüyor. Bu barajların tamamı içme suyu sağlamadığı için termik santrale ve Karaova'ya sulama suyu sağladığı için yaklaşık 7 milyon metreküp su ihtiyacı da bu amaçla doğmaktadır. Toplam suyumuz 16 milyon ihtiyacımız olan su da bu minvaldedir" diye konuştu.

Yaz kuraklığı ve düşen yağış miktarı kıyı kentlerinde hissedilir hale gelirken, Bodrum'da içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranlarının kritik seviyelere geriledi. Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 22, Geyik Barajı'nda ise yüzde 33 seviyesinde ölçüldü. İki barajdaki mevcut toplam suyun yaklaşık 15-16 milyon metreküp olduğu belirtilirken, Bodrum'un yıl sonuna kadar içme suyu için 10 milyon metreküp, sulama ve termik santral kullanımı için ise yaklaşık 7 milyon metreküp suya ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

"KURUMAYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"

Halkın tankerle su aldığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Sonbaharda yağışların gelmemesi durumunda, barajlarımızda ciddi anlamda kurumayla karşı karşıya kalabileceğimizi söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıllarda da Milas'ın suyundan Bodrum'a verilmişti. Susuzluğun kaynak anlamında giderilebileceği öngörülebilir fakat Bodrum'da esas sorun kaynaklardaki su miktarından ziyade şehre suyun iletilememesinden kaynaklanıyor. Kullanılan iletim hatlarında binler mertebesinde patlaklarla karşı karşıyayız. Bir patlağın onarılması tekrar devreye alınması basıncın sisteminin düşük olması nedeniyle üst noktalara su verilememesi gibi nedenlerle şehir günlerce susuz kalıyor" diye konuştu.

"YILLAR BOYUNCA DEVAM EDECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Barajların da kuruması gündeme gelmesi durumunda tamamıyla su baskısı altında kalınacağının altını çizen Doç. Dr. Özçelik, şöyle devam etti:

"Bu durum karşısında vatandaşlar kendi çözümünü kendi geliştirmeye çalışıyor. Tankerlerle su temin ederek içme suyu ihtiyaçlarını karşılama yoluna gidiyor. Su fiyatlarında vatandaşların ekstrem rakamlarla karşılaşması anlamına geliyor. Bir an önce bizim iletim hattındaki bu patlakları, patlak olacak noktaları belirleyip sistemi doğru şekilde yeterli basınca dayanacak şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Aksi halde bizim rezervuardaki sularımız da olsa Bodrum'un içme suyu stresi yıllar boyunca devam edecek gibi görünüyor."