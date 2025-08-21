Bodrumdaki tüp kıyamet gibi patladı

Olay, saat 22.30 sularında merkez Meram ilçesi Hatıp Mahallesi Refik Sokak üzerindeki 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bodrum katındaki atölyede Murat Ö. ve henüz adı öğrenilemeyen arkadaşı oturmaya başladı. Bu sırada atölyede bulunan tüp patladı.

Patlama sesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atölyede çıkan küçük çaplı yangını söndürürken, sağlık ekipleri Murat Ö. ile arkadaşına müdahalede bulundu. Yaralanan iki arkadaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ayrıca, polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Patlamanın nedeni yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.