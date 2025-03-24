Bodrumlu şefler Acı Ot Festivali'nde

Festival kapsamında, bölgenin deneyimli şefleri yöresel lezzetleri ve ot yemeklerini ziyaretçiler için hazırlayacak. Bodrum'un zengin mutfak kültürünü yansıtan bu özel menülerde, Ege'nin şifalı otları başrolde olacak. Usta şeflerin sunumları, hem lezzet dolu bir deneyim sunacak hem de yerel tatların yaşatılmasına katkı sağlayacak.

6. ACI OT FESTİVALİ 5-6 NİSAN'DA ORTAKENT'TE

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Acı Ot Festivali, bu yıl 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde Ortakent köy içinde gerçekleşecek. Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen festival Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Esnaf Odası'nın desteğiyle gerçekleşiyor.

EGE'NİN DOĞAL LEZZETLERİ TEK ÇATI ALTINDA

Acı ot, baldıran, delikenker, turp otu, tilkişen ve ada marulu gibi şifalı otlar, Bodrum'un bereketli topraklarından toplanarak festival alanında yerini alacak. Yerel üreticiler, kendi elleriyle hazırladıkları zeytinyağı, çökelek peyniri, ev yapımı reçeller, sabunlar ve daha birçok doğal ürünü satışa sunacak. Bu alan, Ege mutfağının özünü tatmak ve yöresel üreticilere destek olmak isteyenler için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

ATÖLYELER, SÖYLEŞİLER VE ŞEFLERDEN TADIMLAR

Festival boyunca sadece lezzet değil, bilgi ve deneyim de paylaşılacak. Ünlü şefler ve gastronomi uzmanları tarafından düzenlenecek atölyelerde Ege otlarıyla yapılan yemekler tanıtılacak. Influencerlar ve gastronomi yazarları ile gerçekleşecek söyleşilerde ise sağlıklı beslenme ve yerel ürünlerin kullanımı gibi konular ele alınacak.

KONSERLER VE KÜLTÜREL GÖSTERİLERLE FESTİVAL COŞKUSU

Festivalin eğlence kısmı da en az lezzet bölümü kadar iddialı olacak. Yerel sanatçılar konserleriyle sahnede olacak, halk dansları ve geleneksel Ege şovlarıyla kültürel değerler ziyaretçilere aktarılacak. İki gün boyunca sürecek etkinlikler, Bodrum'un enerjisini ve neşesini Ortakent'e taşıyacak.

Festivalin organizasyonunu yürüten OYDER'in başkanı Öncel Erkal, "Bodrum'un zengin bitki örtüsünü ve geleneksel mutfağını tanıtmak için bu festivali düzenliyoruz. Bu yıl Bodrumlu şeflerimiz festival mutfağında olacak ve yöresel lezzetlerimizle dolu bir şölen yaşatacağız" dedi.

Geçtiğimiz yıl 80 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Acı Ot Festivali, bu yıl da Ege'nin en büyük gastronomi ve kültür etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.