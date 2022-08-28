Bodrumspor-Adanaspor: Nefes kesen gol düellosu

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçında Bodrumspor'la Adanaspor arasında Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadele müthiş bir çekişmeye sahne oldu.

Bodrumspor, 6. dakikada Emre Kaplan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. 45+3'te Adanaspor Jallow'la eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda ise gol düellosu başladı. Adanaspor 67. dakikada Sacko ile öne geçti. Bodrumspor bu gole 69'da Celal Dumanlı ile karşılık verip, 90+1'de de Musa Caner'le durumu 3-2 yaptı.

Maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken 90+5'te Adanasporlu Jallow bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu ilan etti: 3-3.