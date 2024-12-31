Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'e hırsız şoku! Kasasını çaldılar

Düzenleme: Kaynak: HaberTürk
Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'e hırsız şoku! Kasasını çaldılar

Bodrumspor Kulüp Başkanı Fikret Öztürk'ün Üsküdar'daki evine giren soyguncular Öztürk'e ait kasayı çaldı.

Bodrumspor'un da başkanı ve OPET'in yönetim kurulu başkanı Fikret Öztürk'ün İstanbul Üsküdar'daki villasına hırsızların girdi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre hırsızlar, etrafı duvar ve dikenli tellerle çevrili villaların bulunduğu siteye dikenli telleri keserek girdi.

Çevredeki güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini gizleyen hırsızların Fikret Öztürk’ün villasına girdiği ve evdeki kasayı alıp kaçtıkları belirlendi.

Kasanın içinde Fikret Öztürk’ün eşine ait 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin euro bulunduğu bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından parmak izi ile güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, hırsızların siteye girdikleri nokta tespit edildi. 4 kişi oldukları belirlenen hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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