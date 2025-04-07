Bodrumspor direnmeye devam ediyor

MORAIS: ÇOK KRİTİK GALİBİYET ALDIK

Portekizli çalıştırıcı Alanyaspor galibiyetinin çok kritik olduğunu söyledi. Oyuncularının çok iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Morais, "Oyunun ilk yarısına baktığımız zaman bazı anlarda oyunu kontrol edebilirdik ama büyük bölümünde Alanyaspor daha üstün olan taraftı. Girdikleri pozisyonları da değerlendirirsek ilk yarının 0-0 bitmesi bizim için iyi bir sonuçtu." dedi

'MUTLUYUZ AMA İŞİMİZ BİTMEDİ'

Morais, devre arasında organizasyonu değiştirme fırsatı bulduklarını belirterek, "İkinci yarıda bu değişiklikle oyunun kontrolünü biraz daha ele aldık. Duran toptan bir gol bulduk. Zor bir maçtı. Duran toptan bulduğumuz golle fark yaratabildik. Bunun üzerinde zaten çalışıyorduk. Bu şekilde de golü bulmak bizim için önemliydi. Duygusal yoğunluğun yüksek olduğu bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz ama henüz işimiz bitmedi" diye konuştu.