Bodrumspor direnmeye devam ediyor

Kritik galibiyetin ardından 33 puana yükselen Bodrum FK tekrar düşme hattından çıktı. Diğer önemli rakibi Sivasspor'un da berabere kaldığı haftayı avantajlı bitiren yeşil-beyazlılar 30'uncu hafta sonunda 14'üncü sıraya yükseldi. Bodrum FK, 31 puanı bulunan Alanyaspor ve Sivasspor'a 2 puan fark atarken, 33 puanlı Kayserispor'un da averajla önüne geçmiş oldu.
Bodrum FK, Portekizli teknik patronu Jose Morais döneminde çıktığı 8 maçta 17 puan topladı. Bu periyotta Göztepe ve Adana Demirspor'la golsüz berabere kalıp, yalnız Fenerbahçe'ye evinde 4-2 yenilen Ege ekibi, Başakşehir, Hatayspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u mağlup etti. Bodrum Futbol Kulülü, Fenerbahçe maçı dışında oynadığı 7 maçta hiç gol yemedi. Morais döneminde tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynayan Bodrum FK, Trabzonspor'a deplasmanda uzatma dakikalarında 3-2 yenilerek yarı finalin de kapısından döndü.