Bodrumspor evinde Samsunspor'a kaybetti

Samsunspor Bodrum FK'yı 2-1 yenerek Avrupa kupası yolunda bir adım daha attı. Bodrumspor ise kümede kalma umutlarını azalttı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

4. dakikada Seferi'nin pasında Bardhi'nin ortasında ceza sahasında Ahmet'in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. 1-0

10. dakikada serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde Souza ile Seferi çarpıştı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, Seferi'nin elle oynadığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

12. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ntcham, topu kaleci Sousa'nın sağından filelere gönderdi. 1-1

38. dakikada Van Drongelen'in ortasında arka direkte Dimata topu ağlara yolladı. 1-2

77. dakikada sağ kanattan Fredy'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Puşcaş’ın kafa vuruşunda Yunus Emre topu çizgiden çıkardı.

90. dakikada Samsunspor ceza sahasına gönderilen ortada Puşcaş'ın indirdiği topu Bardhi boş ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+11. dakikada Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna sahaya girerek hakemin kararına itiraz etti. Polis ekipleri yöneticiyi dışarı çıkardı.