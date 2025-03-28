Bodrumspor - Fenerbahçe 1-4

Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Bodrum FK ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca’nın vuruşunda kaleci Rüzgar meşin yuvarlağı çeldi. Ardından En-Nesyri dönen topu kafa pasıyla Skriniar’a aktardı. Skriniar’ın kafa vuruşunda ise Herelle’nin uzaklaştırmak istediği topa Skriniar tekrar kafayla vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

27. dakikada sol taraftan Brazao’nun yaptığı ortaya Talisca’nın elle müdahalesi sonrası oyun devam etti. Ancak VAR tavsiyesiyle Atilla Karaoğlan, monitörde pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

31. dakikada penaltıda topun başına geçen Puşçaş’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada uzun gönderilen topu İrfan Can ceza yayında sol taraftaki En-Nesyri’ye indirdi. En-Nesyri’nin sol çaprazdan arka direğe gönderdiği pasta Oğuz Aydın’ın dokunuşuyla meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

36. dakikada sağ taraftan İrfan Can’ın ortasında kaleci Rüzgar topu yumruklamak istedi ancak meşin yuvarlak kale önüne yöneldi. Szymanski, boşta kalan topu yaptığı vuruşuyla boş ağlara gönderdi. 1-3

44. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Mert Müldür, Erkan Değişmez’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, beyaz noktayı gösterdi.

45. dakikada penaltıda topun başına geçen Talisca’nın sağ tarafa şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4

55.dakikada İrfan Can'ın uzaktan vuruşu kalenin yanından dışarı gitti.