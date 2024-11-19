Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman? Bilet fiyatları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman? Bilet fiyatları belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Galatasaray ve Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de mili ara verilmesi sonrası Galatasaray Bodrum deplasmanında çıkacak.

Bodrumspor-Galatasaray maçı 23 Kasım 2042 Cumartesi günü oynanacak. Saat 19.00 itibarıyla başlayacak olan maçı futbolseverler merakla bekliyor.

Bodrumspor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu.

macbiletleri.jpg

Yeşil-beyazlı kulüpten biletlerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Öncelikli biletleri 16 Kasım Cumartesi 18.00'e kadar Passo Mobil Uygulaması, passo.com.tr ve stadımızda yer alan gişeden temin edebilirsiniz. Genel satış cumartesi günü 18.00'den sonra Galatasaray passolig kartı dışındaki tüm kartlar için uygulama üzerinden başlayacaktır" denildi.

Bodrumspor-Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 15.000 TL

2. Kategori: 5.000 TL

3. Kategori: 2.500 TL

4. Kategori: 2.500 TL

Misafir: 3.250 TL

Son Haberler
Ahmet Özer’in Yardımcısı Orhan Ayyıldız Vanspor FK’ya Genel Sekreter oldu!
Ahmet Özer’in Yardımcısı Orhan Ayyıldız Vanspor FK’ya Genel Sekreter oldu!
Jake Paul bu kez sert kayaya çarptı. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois meydan okudu
Jake Paul bu kez sert kayaya çarptı. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois meydan okudu
Michele Kang’dan kadın futboluna rekor bağış
Michele Kang’dan kadın futboluna rekor bağış
Piyasalar Trump’ın planlarını sınırlayabilir mi?
Piyasalar Trump’ın planlarını sınırlayabilir mi?
Malatya'da deprem (19 Kasım 2024)
Malatya'da deprem (19 Kasım 2024)