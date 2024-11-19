Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman? Bilet fiyatları belli oldu

Bodrumspor-Galatasaray maçı 23 Kasım 2042 Cumartesi günü oynanacak. Saat 19.00 itibarıyla başlayacak olan maçı futbolseverler merakla bekliyor.

Bodrumspor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu.

Yeşil-beyazlı kulüpten biletlerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Öncelikli biletleri 16 Kasım Cumartesi 18.00'e kadar Passo Mobil Uygulaması, passo.com.tr ve stadımızda yer alan gişeden temin edebilirsiniz. Genel satış cumartesi günü 18.00'den sonra Galatasaray passolig kartı dışındaki tüm kartlar için uygulama üzerinden başlayacaktır" denildi.

Bodrumspor-Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 15.000 TL

2. Kategori: 5.000 TL

3. Kategori: 2.500 TL

4. Kategori: 2.500 TL

Misafir: 3.250 TL