Bodrumspor Hagi ile anlaştı

Editör: Barış Atakan

Geçen sezonun ikinci yarısında 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Yeni Malatyaspor'dan transfer olduğu Çaykur Rizespor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan genç oyuncunun 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Geçen sezon ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de play-off finali oynamayı başaran Bodrumspor'un ismi değişti. Yeni sezon öncesi 12 yıl başkanlık koltuğunda oturan Rıza Karakaya'nın görevini kulüp hisselerinin hakim ortağı Fikret Öztürk'e devrettiği yeşil-beyazlıların ismi Bodrum FK oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayıyla TFF'nin resmi internet sitesi de isim değişikliğini yaptı.