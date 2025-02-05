Bodrumspor ilk yarıda rahat

Ziraat Türkiye Kupası D grubu 2. hafta maçında S.Bodrum FK, 7. dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın attığı golle Antalyaspor karşısında skoru 1-0’a getirdi.
S.Bodrum FK, 11. dakikada Zdravko Dimitrov’un golüyle durumu 2-0 yaptı.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
57.Towsend ile Antalyaspor farkı bire indirdi. 2-1
İKİ TAKIMIN 11'İ
Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Ahmet, Fredy, Bardhi, Gökdeniz, Dimitrov, Puşcaş
Antalyaspor: Abdullah, Mert, Thalisson, Gerxhaliu, Abdurrahim, Emrecan, Petrusenko, Townsend, Safuri, Djenepo, Gaich