Bodrumspor tarih yazdı

Kulüp tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor, play-off'a kalarak tarihi bir başarıya imza attı.

Bodrumspor tarih yazdı

Spor Toto 1. Lig'de haftalar önce Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u deplasmanda yıldızı Gökdeniz'in golüyle 1-0 yenen Bodrumspor, Play-Off'lara kalarak tarihi bir başarı elde etti. Bu sezon kulüp tarihinde ilk defa Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar sezon boyunca hep üst sıralarda yer almayı başardı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde geçen sezon 2'nci Lig Play-Off finalini kazanıp adını 1'inci Lig'e yazdıran Bodrumspor, bu sene de deneyimli teknik adamla Süper Lig yarışında finallere kaldı. Uzun maratonda sadece 1 defa ilk 7 dışında kalan Bodrumspor, sonunda muradına erdi.

Puanını 61'e çıkaran yeşil-beyazlılar son hafta evinde Play-Off'u garantileyen diğer Ege ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bodrum, son maçını kazanıp Play-Off'ta saha avantajı elde etmeye çalışacak. Yeşil-beyazlılar Göz-Göz'ü yendiği takdirde ligi 4'üncü sırada tamamlayacak ve Play-Off'ta ev sahibi avantajını alacak. Bu sezon değişen statüde Play-Off çeyrek finalindeki tek maçı sahasında oynamayı hedefleyen Bodrumspor, 4'üncü olduğu takdirde sezonu 7'nci basamakta bitiren takımla karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Samsunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Play-Off'u sonuna kadar hak ettik" dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Şampiyonla kendi sahalarında oynadık. Onların da bu ligdeki son maçıydı ve bizden puan almak istediler. İyi oynadık ve sonucu aldık. Sezon başından beri çok zor günler yaşayacağımız düşünülüyordu. Ancak şu an hakkımız olan Play-Off'u elde ettik. Play-Off maçlarında da elimizden geleni yaparak hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Tüm futbolcularıma çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı. (DHA)

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