Bodrumspor'dan kritik Samsunspor galibiyeti

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta mücadelesinde şampiyonluğunu ilan eden Samsunspor ile Play-Off hesapları yapan Bodrumspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Bodrumspor oldu.

GÖKDENİZ BODRUM'A GALİBİYETİ GETİRDİ

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada geçen sezon Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Bu galibiyetin ardından Bodrumspor puanını 61 puana yükseltti. Samsunspor 75 puanda kaldı.

ŞAMPİYON ALKIŞLANDI

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Samsunspor'u Bodrumsporlu futbolcular ve teknik heyet, maç öncesi seromonisinde alkışladı ve selamladı.