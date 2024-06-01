Bodrumspor'dan Mourinho açıklaması

Bodrum FK, TFF 1. Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor'u 3-1 yenerek ilk defa Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi.

Takımın tecrübeli teknik direktörü İsmet Taşdemir, Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluk ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da görüşlerini paylaştı.

Taşdemir, "Bu zafer, birbirine inanan ve samimi bir ekip ruhunun ürünüdür. Elbette çok çalışmak, emek vermek, taktiksel ve fiziksel pek çok unsur var; ancak temelde, şampiyon olduktan sonra yönetimin bize olan güveni ve bizimle yola devam etme kararı yatıyor. 2. Lig'den çıktığımız kadromuzla devam etmemiz ve çalışmalarımızı her zaman en üst düzeyde tutmamız diğer faktörler. Temelde ise, samimiyet, güven ve sıkı çalışma var." dedi.

"KENARA ÇEKİLECEK HALİMİZ YOK"

Taşdemir, "Süper Lig, her geçen gün daha da değerli bir marka haline geliyor. Mourinho ise başarılı ve deneyimli bir teknik direktör. Birçok genç antrenör için rol model olacak ve belki de onunla karşılaşacağız. Ancak şunu iyi biliyorum ki, dünyada kimse kimseden çok daha üstün değil. İşinize gerçekten tutkuyla bağlıysanız, çalışıyorsanız ve doğru oyuncu kadronuz varsa, emeğinizin karşılığını alırsınız. Biz de 'Mourinho burada, şu var bu var' diyerek kenara çekilmeyeceğiz. Bilgi ve tecrübelerimizle mücadeleye atılacağız. Henüz çok erken, önce Süper Lig yapılanmamızı tamamlayalım, sonra daha kesin şeyler söyleyebilirim. Ancak dünya futboluna damgasını vurmuş bir teknik direktörle karşılaşmanın heyecanını yaşamak büyük bir şey" şeklinde konuştu.