Bodrumsporlular Volkan Demirel'i suçladı

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Bodrumsporlular Volkan Demirel'i suçladı

Gazeteci Serdar Ali Çelikler Bodrumsporlu taraftarların Süper Lig'den düşme konusunda tepkilerini anlattı.

Trendyol Süper Lig ekibi Bodrumspor ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran teknik direktör Volkan Demirel ile ilgili iddialar gündeme geldi.

"VOLKAN BİZİ DÜŞÜRDÜ"

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Volkan Demirel konusunda Bodrumsporluların tepki gösterdiğini söyledi. Çelikler "Ben yarı Bodrum'luyum, Volkan Demirel'i de çok seviyorum. Bodrum'a git, sor herkese Bizi Volkan düşürdü, Morais 3 hafta önce gelseydi düşmezdik diyorlar. Camianın evlatları... En büyük evlat İsmail hoca, geri gelsin o zaman kardeşim." ifadelerini kullandı.

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