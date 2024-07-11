Bodrumspor'un adı değişti

Kaynak: Haber Merkezi
Bodrumspor'un adı değişti

Süper Lig'in yeni takımı Bodrum Futbol Kulübü'nün adı değişti.

Süper Lig'in yeni takımı Bodrum Futbol Kulübü'nün adı yapılan sponsorluk anlaşmasıyla değişti.

Bodrumspor FK, Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı.

Anlaşmaya göre Bodrumspor 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de Sipay Bodrum FK adıyla yer alacak.

Sipay Bodrum FK Basın Sözcüsü Onur Talay "Öncelikle kulübümüze ve futbola katkıları için Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye teşekkür ederiz. Üç yılda iki üst lig yukarı çıkmayı başarmış ve sürdürülebilir başarıya odaklı bir kulüp olarak Süper Lig’e Sipay ile merhaba demiş olduk. Bu anlaşma sadece kulübümüze değil, taraftarlarımıza ve Bodrum’a da katkı sağlayacak. Takımımıza özel cüzdan ve kart projelerini kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ekiplerimiz birlikte çalışarak, Bodrum ekonomisine ve kulübümüze kazanımlar yaratacak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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