8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmet Taşdemir: Bizim için dramatik maç oldu

İsmet Taşdemir: Bizim için dramatik maç oldu

Bordumspor teknik direktörü İsmet Taşdemir, maç sonu flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 19:19
Takip Et

Bodrumspor'un hocasından flaş açıklamalar

İsmet Taşdemir: Bizim için dramatik maç oldu
+
Aa
-

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kazanmaya yakın durumda oldukları bir müsabakadan mağlup ayrılmanın üzüntüsü yaşadıklarını belirtti.

"BİZİM İÇİN DRAMATİK OLDU"
"Bizim için dramatik bir maç oldu." diyen Taşdemir, "1-0 öne geçip maçı son dakikaya götürmemize rağmen, 8 günde 3 karşılaşmaya çıkmanın etkisiyle oyundan düştük. Düştüğümüz anlarda kenardan hamle yaptık ama maalesef oyunu tutamadık. Uzatmalarda gelen gollerle mağlup olduk. Artık burayı kapatıp, 3 gün sonraki maçımıza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
2
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
3
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
4
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
5
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Başörtülü kadının sokak röportajında söylediği sözler olay oldu: Papa gelsin oyumu ona vereceğim Müslüman biri artık yönetmesin
6
﻿Başörtülü kadının sokak röportajında söylediği sözler olay oldu: Papa gelsin oyumu ona vereceğim Müslüman biri artık yönetmesin
﻿Başörtülü kadının sokak röportajında söylediği sözler olay oldu: Papa gelsin oyumu ona vereceğim Müslüman biri artık yönetmesin
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
7
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı
﻿ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı
﻿ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı
﻿Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm
﻿Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm
﻿Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm
﻿Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
﻿Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
﻿Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
﻿Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde deprem konulu sunuma katıldı
﻿Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde deprem konulu sunuma katıldı
﻿Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde deprem konulu sunuma katıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.