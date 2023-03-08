İsmet Taşdemir: Bizim için dramatik maç oldu

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kazanmaya yakın durumda oldukları bir müsabakadan mağlup ayrılmanın üzüntüsü yaşadıklarını belirtti.

"BİZİM İÇİN DRAMATİK OLDU"

"Bizim için dramatik bir maç oldu." diyen Taşdemir, "1-0 öne geçip maçı son dakikaya götürmemize rağmen, 8 günde 3 karşılaşmaya çıkmanın etkisiyle oyundan düştük. Düştüğümüz anlarda kenardan hamle yaptık ama maalesef oyunu tutamadık. Uzatmalarda gelen gollerle mağlup olduk. Artık burayı kapatıp, 3 gün sonraki maçımıza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.