Bodrumspor'un yükselişi Rize'de de sürdü!

Bodrumspor deplasmanda Çaykur Rizespor'un 2-0 mağlup ederek son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Jose Morais yönetiminde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, hiç gol yemedi.

Bodrumspor'da, Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören kaleci Diogo Souza cezalı duruma düştü. Souza, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

22. dakikada Ege’nin pasında topla buluşan Fredy'nin ceza yayının sol tarafından yerden vuruşunda Aliqulov'a çarpan meşin yuvarlak yön değiştirirdi ve filelerle buluştu. 0-1

40. dakikada orta sahada topa elle müdahale eden Samet Akaydin'a hakem Kadir Sağlam, sarı kart çıkardı. Maçta ikinci sarı kartını gören Samet, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

62. dakikada gelişen Bodrumspor atağında Musah’nın pasında savunma arkasında topla buluşan Bardhi’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

ÇAYKUR RİZESPOR 0 BODRUMSPOR 2

Hakemler: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Murat Temel

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin (Mithat Pala dk.74), Samet Akaydin, Aliqulov (Mocsi dk. 45+2), Hojer, Varesanovic (Jurecka dk.46), Berkay Özcan (Buljubasic dk.46), Ghezzal (Ayberk Karapo dk.79), İbrahim Olawoyin, Altin Zeqiri (Emrecan Bulut dk.74), Ali Sowe

Yedekler: Grbic, Akintola, Habil Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik direktör: İlhan Palut

Bodrum FK: Diogo Sousa, Cenk Şen, Ali Aytemur, Ajeti, Üzeyir Ergün(Herelle dk.71), Musah Mohammed, Erkan Değişmez (Celustka k.64), Pedro Brazao (Taulant Seferi dk.64), Fredy (Puşcaş dk.82), Ege Bilsel (Okita dk.82), Enis Bardhi (Enes Öğrüce dk.90+5)

Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Dimitrov, Tunahan Akpınar, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Jose Morais

Goller: Aliqulov (dk. 22 k.k.), Enis Bradhi (dk. 62) (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Samet Akaydin (dk. 40) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: İbrahim Olawoyin, Buljubasic (Çaykur Rizespor), Brazao, Üzeyir, Diogo Sousa (Bodrum FK)