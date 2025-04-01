Bodrum’u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bodrum’u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı

Dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’da fırtına, sağanak, ve toz aşımı hayatı olumsuz yönde etkiledi. 5 balıkçı teknesinin suya gömüldü ilçede adeta hayat durdu. Ağaçlar devrildi, cadde, sokak ve araçların üstü çamur ile kaplandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak; Bodrum-Kaş arası için de fırtına uyarısı yaptı. Dün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olurken, rüzgarın saatteki hızı 100 kilometreye ulaştı. Gece saatlerinden itibaren de Bodrum'da aralıklarla sağanak etkili oldu. Ortakent ve Bitez'de 5 balıkçı teknesi suya gömülürken, bir vatandaş da teknesini vinçle sudan çıkarmaya çalıştı. Yağmurla birlikte toz taşınımı cadde, sokak ve araçların üzerine çamur olarak düştü. Sabah saatlerinde araçlarını çamurlu görenler oto yıkamalara götürürken, Bodrum Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları yıkayarak yolları çamurdan arındırdı.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Diğer yandan Ortakent, Bitez, Gümbet mahallerinde fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar kapandı. Zabıta ekipleri tarafından ağaçlar yoldan kaldırılırken, yol kenarlarına düşen dalların tehlike saçmaması için kaldırım kenarları şeritle kapatıldı. Bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri de iptal edildi. Sahiller fırtına nedeniyle boş kalırken, kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

Bodrum’u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı

Bodrum’u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı

Bodrum’u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı

Bodrum’u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı

Bodrum’u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı

Bodrum’u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı

Bodrum’u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı

Bodrum’u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı

Bodrum’u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı

Bodrum’u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı

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