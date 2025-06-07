Bodrum'un el değmemiş plajı Limak'ın! Yöre halkı Danıştay'a başvuracak

Red kararının ardından bölge halkı, mücadeleyi Danıştay’a taşıyacaklarını bildirdi.

36 bin 220 metrekarelik ormanlık alanda yapılması planlanan proje için Limak İnşaat, 4 Aralık 2023’te Muğla Valiliği’ne Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyasını sunmuş, 8 Aralık’ta ise süreç resmen başlamıştı. Sürecin başlamasıyla birlikte Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği ve bölge halkı projeye itiraz etmiş, ücretsiz olarak denize girebildikleri Gerenkuyu Plajı’nın yapılaşmaya açılmasına karşı çıkmıştı.

Projenin orman ve sit alanında yer almasına rağmen Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 24 Nisan’da projeye “ÇED gerekli değildir” kararı vermişti. Bunun üzerine başlatılan hukuki mücadelede, Muğla 3. İdare Mahkemesi, davayı reddederek şirket lehine karar verdi.

Mahallelinin avukatı ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, kararı Danıştay'a taşıyacaklarını belirterek, "Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin kararı bayram günü Bodrum, Kızılağaç, Yalçiftlik halkına kabus oldu. Mahkeme kararı, Gerenkuyu plajını Limak AŞ'ye hediye etti. Mahkemenin kararı hepimizi şaşırttı ama biz hukuka olan inancımızı kaybetmedik. Danıştay'a başvuracağız. Halkın plajı halkındır. Hiçbir güç bu plajı Bodrum halkından alamayacak” dedi.