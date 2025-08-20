Bodrum'un pahalılığı sağlık sistemini vuruyor!

Neşe DİLEKÇİOĞLU - BODRUM / YENİÇAĞ

Milas’tan Bodrum’a gelen Başhekim, göreve başlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, kentin sağlık sistemindeki en önemli soruna da dikkat çekti.

Başhekim yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bodrum Devlet Hastanesi’nde görev yapmaktan ve Bodrum halkına hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Amacımız Bodrum halkının hak ettiği en iyi sağlık hizmetini sunmaktır. Ancak özellikle yaz aylarında nüfusun katlanarak artması nedeniyle hastalarımızdan randevu bulmakta zorlandıklarına dair şikâyetler alıyoruz. Biz tüm gücümüzle en iyi hizmeti vermek için buradayız, fakat mevcut doktor sayımız bu yoğunluğu karşılamada yetersiz kalıyor. Bu yüzden randevu sürelerinde zaman zaman gecikmeler yaşanabiliyor.”

Bodrum’un sağlık hizmetlerinde yaşanan bu yetersizliğin en önemli nedenlerinden biri, kentin yüksek yaşam maliyetleri. Barınma giderleri ve yaşam koşullarının pahalı olması nedeniyle hekimler, görev yeri olarak Bodrum’u tercih etmiyor. Bunun yanı sıra yaz aylarında nüfusun neredeyse 10 katına çıkması, sağlık sistemini daha da zorlayan bir faktör olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de 4924 sayılı kanun kapsamında bazı bölgelerde görev yapan doktorlara ek tazminat ve maddi destek sağlanıyor. Didim, Kuşadası ve Söke gibi yakın ilçeler bu kapsamda yer alırken, Bodrum bu destekten faydalanamıyor. Eğer Bodrum da aynı yasa çerçevesine dâhil edilirse, doktorların bölgede kalıcı olarak çalışması kolaylaşacak ve halkın daha iyi sağlık hizmeti almasının önü açılacak. Konunun bir başka ve kalıcı çözümü ise lojman yapımı olacağıdır.

Bodrum’un hem yerleşik nüfusuna hem de yaz aylarında artan misafirlerine daha güçlü bir sağlık sistemi sunabilmesi için, bölgeye özel düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor...