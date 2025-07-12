Boeing acılı babayla anlaşmaya vardı

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, 2019 yılında Etiyopya’da düşen 737 Max tipi uçakta ailesini kaybeden Kanadalı Paul Njoroge ile dava başlamadan önce anlaşma sağladı. Kazada Njoroge’un eşi Carolyne ile çocukları Ryan, Kellie ve Rubi hayatını kaybetmişti.

Njoroge’un avukatı Robert Clifford, “Müvekkilim yıllardır tarifsiz bir yas ve psikolojik çöküntüyle mücadele ediyor. Anlaşma, mahkeme sürecinin travmasını yaşamadan adaletin bir şekliyle tecelli etmesini sağladı” dedi. Clifford, müvekkilinin milyonlarca dolar tazminat talep ettiğini ancak miktarın gizli tutulduğunu belirtti.

Chicago’daki federal mahkemede pazartesi başlaması beklenen jürili duruşma, bu uzlaşmayla iptal edildi. Boeing, Etiyopya ve bir yıl önce Endonezya’da yaşanan benzer kazalardan sonra Max model uçaklarını yeniden tasarlayarak uçuşa geri döndürmüştü. Toplamda 346 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaların ardından Boeing, 2021’de kazada sorumluluğunu kabul etmiş ve mağdur ailelerin ABD’de bireysel dava açabilmesine olanak tanımıştı.