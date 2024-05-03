Boeing ürünlerinin güvenliğine yönelik konuşmuştu: Bir eski çalışan daha ‘beklenmedik’ şekilde öldü

ABD merkezli uçak şirketi Boeing’in tedarikçisi Spirit AeroSystems'ın eski kalite müfettişi Joshua Dean, antibiyotiğe dirençli MRSA olarak bilinen bir enfeksiyon sonucu öldü.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada Dean’ın ölümü, "Beklenmedik" olarak nitelendirildi.

Boeing şirketinin güvenliği konusunda son iki ay içinde kamuoyuna konuşan ikinci kişinin de yaşamını yitirmesi dikkatleri çekti.

ŞİRKET HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Boeing'in son yıllarda yaşanan bir dizi felaketle bağlantılı modeli 737 MAX hakkında konuşan 44 yaşındaki Dean, modelin bileşenlerinde tehlikeli arızalar olduğunu söylemişti.

Ayrıca Dean, 2023 yılında işten çıkarılması üzerine, açıkça konuştuğu için kovulduğunu öne sürerek, şirket hakkında federal mercilere şikayette bulunmuştu.

BAŞINA SİLAH İLE ATEŞ ETMİŞ HALDE BULUNMUŞTU

9 Mart’ta, Boeing’in ürettiği uçak modellerinin güvenliğine ilişkin konuşan bir diğer isim John Barnett da Güney Carolina’da konakladığı otelin yakınında otomobilinde "başına silah ile ateş etmiş halde" ölü bulunmuştu.

Boeing'in Kuzey Charleston fabrikasında çalışan 62 yaşındaki Barnett, 2010 yılında bazı üretim hatalarına ilişkin sorunları yönetime ilettiğini ancak şirketin bunları ele almak yerine kendisine misilleme yaptığını ileri sürmüştü.

Barnett ocak ayında Alaska Havayolları jetinin kapı panelinin havadayken kopmasının ardından Boeing'in 737 Max 9 jetlerini uçuşlara çok hızlı bir şekilde geri döndürmesinden endişe duyduğunu da açıklamıştı.

Şirket tarafından taciz edildiği iddiasıyla Boeing'e dava açan Barnett, mahkemeye ifade vermesi gereken ikinci günde kaldığı otelin otoparkında ölü bulunmuştu.

Barnett ve Dean, Boeing şirketine karşı aynı hukuk firması tarafından temsil ediliyordu.