Boey Galatasaray'ın kasasını dolduracak. Bonservisi belli oldu

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, bu sezon Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sarı- Kırmızılı ekip, Fransız asıllı oyuncunun bonservisini belirledi.

Boey Galatasaray'ın kasasını dolduracak. Bonservisi belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Bu sezonki performansıyla taraftarlarının ve yönetimin beğenisini kazanan Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'e birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu iddia edildi.

TEKLİFLER GERİ ÇEVRİLMİŞTİ
Sezon başında İtalyan ekipleri Monza ve Udinese'den gelen 5 milyon Euro'luk teklifleri geri çeviren Galatasaray yönetimi, sezon sonunda oyuncusuna gelecek teklifler öncesi bonservis bedelini belirledi.

MENAJERİ 10 KULÜPLE TEMASTA
Hürriyet'in haberine göre; Boey ile ilgilenen takımların başında Premier Lig devi Arsenal ve Fransız devi Lyon geliyor. Sağ bek oyuncusunun menajerinin ayrıca 10 farklı kulüple temas halinde olduğu belirtildi.

16 KAT KAR ELDE EDECEK
Sarı-kırmızılı yönetim gelişimiyle göze giren oyuncusuna 20 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Rennes'ten 1.2 milyon Euro karşılığı kadroya katılan Boey, beklenen fiyata elden çıkarılırsa transferinden tam 16 kat kar elde edilmiş olacak.

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