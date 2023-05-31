Boey'e milli takım müjdesi

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey'e beklediği milli davet sonunda geldi.

Boey'e milli takım müjdesi

Bu sezonun şampiyonu Galatasaray'da başarılı bir dönem geçiren Sacha Boey, Fransa'dan da beklediği daveti aldı.

Daha öncelerde Kamerun'dan milli davet alan Boey, bu kez beklediği daveti Fransa'dan aldı ve Fransa'nın U21 kadrosuna dahil edildi. Başarılı futbolcu, Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası, Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 21 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Boey, bu sezon 32 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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